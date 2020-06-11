11 Haziran 2020, Perşembe

DENİZLİSPOR

Denizli’de hedef 3 puan

Denizli’de hedef 3 puan
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Giriş Tarihi: 11.06.2020

Pazartesi akşamı haftanın son maçında Sivas deplasmanına çıkacak olan Denizlispor'da tüm hesaplar 3 puan üzerine kuruldu.

Pazartesi akşamı haftanın son maçında Sivas deplasmanına çıkacak olan Denizlispor'da tüm hesaplar 3 puan üzerine kuruldu. Horozlar, şampiyonluk mücadelesi içindeki rakibini yenerek 5 maçlık deplasman galibiyeti hasretine son vermek amacında. Ligde en son 'u 2-1 yenen Denizlispor, ile daha önce oynadığı 11 maçta 1 kez yendi.
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