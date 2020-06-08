08 Haziran 2020, Pazartesi

DENİZLİSPOR

Horoz’dan indirim talebi

Horoz’dan indirim talebi
DENİZLİSPOR
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Giriş Tarihi: 08.06.2020

deplasmanıyla lige dönüş yapacak olan Denizlispor'da yönetim, oyunculardan fedakarlık yapmalarını talep etti.

deplasmanıyla lige dönüş yapacak olan Denizlispor'da yönetim, oyunculardan fedakarlık yapmalarını talep etti. Yeşil-siyahlı yöneticiler, futbolcularla indirim konusunda görüşmelere başlarken, Şube Sorumlusu Ali Fırat, koronavirüs sürecinin her kulübü olduğu gibi Denizli'ye de olumsuz etkilediğini belirtti
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