05 Haziran 2020, Cuma

DENİZLİSPOR

Oğuz Yılmaz savaş çıkardı

Oğuz Yılmaz savaş çıkardı
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Giriş Tarihi: 05.06.2020

Denizlispor’un tecrübeli stoperi devlerinin radarına girdi

Horozlar'da sezon sonu sözleşmesi bitecek olan stoper 'a, ve talip oldu. Bu sezon gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken 27 yaşındaki defans oyuncunun 'a gitmeye sıcak baktığı öğrenildi. Yukatel Denizlispor'un da görüşme halinde olduğu Oğuz Yılmaz'la , Demir Grup Sivasspor ve 'in de ilgilendiği ileri sürüldü. Bu yıl 'de 20 maça çıkan Oğuz bin 753 dakika süre aldı.

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