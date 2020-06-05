Oğuz Yılmaz savaş çıkardı

Denizlispor’un tecrübeli stoperi Süper Lig devlerinin radarına girdi

Horozlar'da sezon sonu sözleşmesi bitecek olan stoper Oğuz Yılmaz'a, Galatasaray ve Beşiktaş talip oldu. Bu sezon gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken 27 yaşındaki defans oyuncunun İstanbul'a gitmeye sıcak baktığı öğrenildi. Yukatel Denizlispor'un da görüşme halinde olduğu Oğuz Yılmaz'la Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir'in de ilgilendiği ileri sürüldü. Bu yıl Süper Lig'de 20 maça çıkan Oğuz bin 753 dakika süre aldı.

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