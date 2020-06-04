04 Haziran 2020, Perşembe

DENİZLİSPOR

Horoz’un yabancıları iddialı

Horoz’un yabancıları iddialı
DENİZLİSPOR
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Giriş Tarihi: 04.06.2020

Denizlispor'un Polonyalı orta sahası Murawski ve Faslı sol beki Bergdich, maçların başlamasını iple çekiyor.

Denizlispor'un Polonyalı orta sahası Murawski ve Faslı sol beki Bergdich, maçların başlamasını iple çekiyor. Murawski, "Sivas deplasmanından 3 puan almak istiyoruz. Takım olarak hazırız. Hedefimiz kazanmak" diye iddialı konuşurken Bergdich, "Şans verildiği takdirde çıkıp en iyi performansımı göstermek istiyorum" ifadelerini kullandı.
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