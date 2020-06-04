Horoz’un yabancıları iddialı

Denizlispor'un Polonyalı orta sahası Murawski ve Faslı sol beki Bergdich, maçların başlamasını iple çekiyor.

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Denizlispor'un Polonyalı orta sahası Murawski ve Faslı sol beki Bergdich, maçların başlamasını iple çekiyor. Murawski, "Sivas deplasmanından 3 puan almak istiyoruz. Takım olarak hazırız. Hedefimiz kazanmak" diye iddialı konuşurken Bergdich, "Şans verildiği takdirde çıkıp en iyi performansımı göstermek istiyorum" ifadelerini kullandı.