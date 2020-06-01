01 Haziran 2020, Pazartesi

DENİZLİSPOR

Denizlispor’da 3 imza yolda

Denizlispor’da 3 imza yolda
DENİZLİSPOR
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Giriş Tarihi: 01.06.2020

Denizlispor iç transferde hamlelerini sürdürüyor. Geçen hafta, kontratı bitecek stoper ile 2 yıllığına prensipte el sıkışan yönetimin, Oğuz Yılmaz, Zeki Yavru ve Olcay Şahan'la da anlaşma aşamasına geldiği açıklandı.

Denizlispor iç transferde hamlelerini sürdürüyor. Geçen hafta, kontratı bitecek stoper ile 2 yıllığına prensipte el sıkışan yönetimin, Oğuz Yılmaz, Zeki Yavru ve Olcay Şahan'la da anlaşma aşamasına geldiği açıklandı. Başkan Ali Çetin'in bir aksilik yaşanmazsa oyuncularla yeni kontrat imzalayacağı kaydedildi.
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