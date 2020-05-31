31 Mayıs 2020, Pazar

DENİZLİSPOR

Denizlispor toparlandı

Denizlispor toparlandı
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Giriş Tarihi: 31.05.2020

Bülent Uygun, futbolcularının performansından memnun.

Koronavirüs arası sonrası ilk maçta, 15 Haziran Pazartesi günü saat 21.45'te deplasmanında ter dökecek Denizlispor hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktör Bülent Uygun takımının toparlandığını söyledi. Bülent Uygun, "Futbolcularımız pandemi yüzünden uzun bir süre evlerinden çıkmadı. Geçtiğimiz ay sahaya indik ve antrenmanlara başladık. Sivasspor maçına kadar daha da hazır olacağız. Koronavirüs öncesi takımımızın çok iyi bir gidişi vardı. Yine çizgimizi sürdüreceğiz. Futbolu hepimiz çok özledik" dedi.
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