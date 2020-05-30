30 Mayıs 2020, Cumartesi

DENİZLİSPOR

Denizlispor Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Denizlispor Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
DENİZLİSPOR
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Giriş Tarihi: 30.05.2020

ekiplerinden Yukatel Denizlispor, 'la yapacağı maçın hazırlıklarına çift kale maçla devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 12 Haziran'da kaldığı yerden devam edecek ligde deplasmanda 'la karşılaşacak olan yeşil-siyahlı ekip, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında belirlenen kurallara uyularak antrenman yaptı.

Atatürk Stadı'nda bugün çift kale maç yapan takımda bir süre önce operasyon geçiren Sackey ayrı olarak çalıştı.

Takımın yarını dinlenerek geçirdikten sonra 1 Haziran Pazartesi günü çalışmalarına devam edeceği bildirildi.

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