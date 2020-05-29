29 Mayıs 2020, Cuma

DENİZLİSPOR

Rumen Torje’ye Horoz pençesi

Rumen Torje’ye Horoz pençesi
DENİZLİSPOR
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Giriş Tarihi: 29.05.2020

Denizli, sağ kanat için Yunan ekibi Larissa'da forma giyen 'yi gündemine aldı.

Denizli, sağ kanat için Yunan ekibi Larissa'da forma giyen 'yi gündemine aldı. Korona arasında izinsiz ülkesine giden ve kadroda düşünülmeyen Barrow'un yerine Torje'ye kanca atan 'un deneyimli futbolcuyla görüşmelere başladığı vurgulandı.
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