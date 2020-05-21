Horoz’da gençlik ateşi

Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, transfer politikalarını açıkladı. Uygun, "Genç ve yetenekli oyuncuları transfer etmek istiyoruz. Transfer komitemiz, incelediği oyunculara ait raporları bana iletecekler. Ben de seçeceğim" diye konuştu.

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Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, transfer politikalarını açıkladı. Uygun, "Genç ve yetenekli oyuncuları transfer etmek istiyoruz. Transfer komitemiz, incelediği oyunculara ait raporları bana iletecekler. Ben de seçeceğim" diye konuştu.