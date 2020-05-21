21 Mayıs 2020, Perşembe

DENİZLİSPOR

Horoz’da gençlik ateşi

Horoz’da gençlik ateşi
DENİZLİSPOR
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Giriş Tarihi: 21.05.2020

Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, transfer politikalarını açıkladı. Uygun, "Genç ve yetenekli oyuncuları transfer etmek istiyoruz. Transfer komitemiz, incelediği oyunculara ait raporları bana iletecekler. Ben de seçeceğim" diye konuştu.

Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, transfer politikalarını açıkladı. Uygun, "Genç ve yetenekli oyuncuları transfer etmek istiyoruz. Transfer komitemiz, incelediği oyunculara ait raporları bana iletecekler. Ben de seçeceğim" diye konuştu.
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