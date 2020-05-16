16 Mayıs 2020, Cumartesi

DENİZLİSPOR

Ciddi sakatlık yaşanabilir

Ciddi sakatlık yaşanabilir
DENİZLİSPOR
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Giriş Tarihi: 16.05.2020

Denizlispor hocası Bülent Uygun, koronavirüs arasında uzun süre yapılmayan idmanlar sonrası ciddi sakatlıkların olabileceğini vurguladı. Uygun, "Uzun süre idman yapılmadığında kas, bağ doku yaralanmaları ortaya çıkar. Önemli sakatlıklar yaşanır" ifadelerini kullandı.

Denizlispor hocası Bülent Uygun, koronavirüs arasında uzun süre yapılmayan idmanlar sonrası ciddi sakatlıkların olabileceğini vurguladı. Uygun, "Uzun süre idman yapılmadığında kas, bağ doku yaralanmaları ortaya çıkar. Önemli sakatlıklar yaşanır" ifadelerini kullandı.
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