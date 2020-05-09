09 Mayıs 2020, Cumartesi

DENİZLİSPOR

Denizlispor'dan Bülent Uygun kararı

Denizlispor'dan Bülent Uygun kararı
DENİZLİSPOR
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Giriş Tarihi: 09.05.2020

ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da yönetim, sezonun 22. haftasında göreve gelen ve takımın başında çıktığı 4 maçta 7 puan toplayan teknik direktör 'a 2 yıllık yeni sözleşme önerme kararı aldı.

'in 22'nci haftasında 'in yerine göreve getirilen , kısa sürede gösterdiği başarılı performansla camiadan tam not aldı. Takımın toparlanmasında büyük rol oynayan, sözleşmesi sezon sonunda bitecek deneyimli teknik adamla yola devam edileceği kaydedildi.
Takımın bu sezonu en iyi noktada bitirebilmesi için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını belirten Uygun, "Göreve geldikten sonra takım olarak gösterdiğimiz performans bizim açımızdan mutluluk verici. Bu sezon Denizlispor'un hak ettiği ve güzel yerlerde bitirmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Gelecek sezonla ilgili anlaşma yapmadık. Ben takıma başarı getireceksem ve yararımız olacaksa anlaşarak yolumuza devam etmeyi istiyorum" açıklamasını yaptı.

Uygun, corona virüsü salgınında kulüplerin içinde bulunduğu duruma dikkat çekerek Süper Lig'in 12 Haziran'da kaldığı yerden devam etmesi kararının doğru olduğunu söyledi.

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