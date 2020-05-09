Denizlispor'dan Bülent Uygun kararı
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da yönetim, sezonun 22. haftasında göreve gelen ve takımın başında çıktığı 4 maçta 7 puan toplayan teknik direktör Bülent Uygun'a 2 yıllık yeni sözleşme önerme kararı aldı.
Süper Lig'in 22'nci haftasında Mehmet Özdilek'in yerine göreve getirilen Bülent Uygun, kısa sürede gösterdiği başarılı performansla camiadan tam not aldı. Takımın toparlanmasında büyük rol oynayan, sözleşmesi sezon sonunda bitecek deneyimli teknik adamla yola devam edileceği kaydedildi.
Takımın bu sezonu en iyi noktada bitirebilmesi için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını belirten Uygun, "Göreve geldikten sonra takım olarak gösterdiğimiz performans bizim açımızdan mutluluk verici. Bu sezon Denizlispor'un hak ettiği ve güzel yerlerde bitirmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Gelecek sezonla ilgili anlaşma yapmadık. Ben takıma başarı getireceksem ve yararımız olacaksa anlaşarak yolumuza devam etmeyi istiyorum" açıklamasını yaptı.
Uygun, corona virüsü salgınında kulüplerin içinde bulunduğu duruma dikkat çekerek Süper Lig'in 12 Haziran'da kaldığı yerden devam etmesi kararının doğru olduğunu söyledi.
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