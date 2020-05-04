04 Mayıs 2020, Pazartesi

DENİZLİSPOR

Yıldızların talibi çok

Yıldızların talibi çok
DENİZLİSPOR
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Giriş Tarihi: 04.05.2020

Denizlispor’da Aissati’yi Hollanda’dan, Recep’i Türkiye’den istiyorlar.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un orta saha oyuncuları ve 'a transfer tekliflerinin geldiği belirtildi.

Yeşil-siyahlı ekibin deneyimli futbolcusu İsmail Aissati'ye Hollanda ekiplerinin ilgisi sürerken, Recep Niyaz'a da Süper Lig takımlarından transfer tekliflerinin olduğu ifade edildi. Bu sezon 25 maça çıkıp 5 asist yapan 31 yaşındaki Aissati'ye Twente'nin ardından AZ Alkmaar'ın da kanca attığı kaydedildi. Recep içinse ve Alanyaspor'un devrede olduğu iddia edildi. İki futbolcunun da birer yıllık kontratı var. Recep Niyaz ise bu sezon 21 maçta 4 gol atarken 2 asist yaptı.

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