03 Mayıs 2020, Pazar

DENİZLİSPOR

Denizlispor’da 3 imza

Denizlispor’da 3 imza
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Giriş Tarihi: 03.05.2020

Yukatel Denizlispor, sözleşmeleri sezon sonu bitecek savunma oyuncuları , Oğuz Yılmaz ve Zeki Yavru'yla anlaşma aşamasında.

Yukatel Denizlispor, sözleşmeleri sezon sonu bitecek savunma oyuncuları , Oğuz Yılmaz ve Zeki Yavru'yla anlaşma aşamasında. Salgın nedeniyle verilen arada çalışmalarını tesislerde sürdüren yeşil-siyahlılarda 3 oyuncuyla görüşen Başkan Ali Çetin, transferde önemli yol kat etti. Oyuncuların da kalmak istediği ve imzaların kısa sürede atılacağı kaydedildi.
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