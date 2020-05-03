Denizlispor'da iki oyuncuya talip var
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da forma giyen futbolcular Ismail Aissati ve Recep Niyaz'a taliplerin olduğu öğrenildi. Aissati'ye Hollanda ekipleri Twente ve AZ Alkmaar talip olurken, Recep Niyaz içinse Sivasspor ve Alanyaspor'un devrede olduğu öne sürüldü.
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un orta saha oyuncuları İsmail Aissati ve Recep Niyaz'a transfer tekliflerinin geldiği belirtildi. Yeşil-siyahlı ekibin deneyimli futbolcusu İsmail Aissati'ye Hollanda ekiplerinin ilgisi sürerken, Recep Niyaz'a da Süper Lig takımlarından transfer tekliflerinin olduğu ifade edildi. Bu sezon 25 maça çıkıp 5 asist yapan 31 yaşındaki Aissati'ye Twente'nin ardından AZ Alkmaar'ın da talip olduğu kaydedildi. Futbola Hollanda'da başlayan Faslı oyuncunun sezon sonunda Türkiye'den ayrılmak istediğini yönetime bildirdiği vurgulandı. Ailesinin Hollanda'da yaşadığını belirten Aissati'ye bonservis bedeli belirlenecek. Denizlispor'da 15 maça çıkan Recep için ise Demir Grup Sivasspor ve Aytemiz Alanyaspor'un devrede olduğu iddia edildi. Ancak kurmayların Recep'i bırakmaya niyetli olmadığı dile getirildi. Aissati ve Recep'in Ege ekibiyle 1'er yıl daha sözleşmeleri bulunuyor.
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