03 Mayıs 2020, Pazar

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Denizlispor'da iki oyuncuya talip var

Denizlispor'da iki oyuncuya talip var
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Giriş Tarihi: 03.05.2020

ekiplerinden 'da forma giyen futbolcular ve 'a taliplerin olduğu öğrenildi. Aissati'ye ekipleri Twente ve talip olurken, Recep Niyaz içinse ve 'un devrede olduğu öne sürüldü.

ekiplerinden 'un orta saha oyuncuları İsmail Aissati ve 'a tekliflerinin geldiği belirtildi. Yeşil-siyahlı ekibin deneyimli futbolcusu İsmail Aissati'ye ekiplerinin ilgisi sürerken, Recep Niyaz'a da Süper Lig takımlarından transfer tekliflerinin olduğu ifade edildi. Bu sezon 25 maça çıkıp 5 asist yapan 31 yaşındaki Aissati'ye Twente'nin ardından 'ın da talip olduğu kaydedildi. Futbola Hollanda'da başlayan Faslı oyuncunun sezon sonunda 'den ayrılmak istediğini yönetime bildirdiği vurgulandı. Ailesinin Hollanda'da yaşadığını belirten Aissati'ye bonservis bedeli belirlenecek. Denizlispor'da 15 maça çıkan Recep için ise Demir Grup ve Aytemiz 'un devrede olduğu iddia edildi. Ancak kurmayların Recep'i bırakmaya niyetli olmadığı dile getirildi. Aissati ve Recep'in Ege ekibiyle 1'er yıl daha sözleşmeleri bulunuyor.

Denizlispor’da 3 imza haberin devamı


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