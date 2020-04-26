26 Nisan 2020, Pazar

DENİZLİSPOR

Stackhowiak'tan ayrılık itirafı

Eski Denizlisporlu futbolcudan ayrılık itirafı
DENİZLİSPOR
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Güncelleme Tarihi: 26.04.2020 Giriş Tarihi: 26.04.2020

ekiplerinden ile sözleşmesini feshederek takımdan ayrılan Adam Stackhowiak, yaptığı açıklamada geçmiş dönemdeki alacaklarınin ödenmemesinden dolayı Denizlispor'dan ayrıldığını söyledi. Polonyalı futbolcu ayrıca kariyerinin en unutulmaz 2 yılını Denizli ekibinde yaşadığını belirtti.

ile olan sözleşmesini 22 Nisan'da tek taraflı olarak fesheden Stackhowiak, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Kariyerinin en unutulmaz 2 yılını Denizlispor'da geçirdiğini, lige ara verilen süreçte takıma zarar vermemek için ayrılma kararı aldığını bildiren Stackhowiak, "Öncelikle Türk halkının ramazan ayını kutlarım. Son günlerde kontratımı feshetmemden dolayı bazı haberleri görünce bu açıklamayı yapma gereği duydum. Denizlispor'un açıkladığı gibi ödenmemiş iki aylık maaşımı öne sürüp fırsatçılık yapıp sözleşmemi feshetmedim. Ocak, şubat, mart ayı maaşlarımı alamadığımdan dolayı yasal hakkımı kullanarak 15 günlük bir ihtar çektim ve bu süre içerisinde ödeme yapılmadığından dolayı fesih hakkını elde ettim." dedi.

Yeşil-siyahlı takımın formasını onurla taşıdığını belirten Stackhowiak, şöyle devam etti:

"Ben geçen sezon altı ay maaş alamadığımda da ayrılabilirdim ama yapmadım. Kariyerimin hiçbir döneminde fesih hakkı kazanmak için ihtarname çekmemiş biri olarak bunu ne yazık ki yapmak durumunda kaldım. Taraftarın şampiyonluğa giden zorlu yolda ve mücadelemizde desteklerini ve sevgilerini hep hissettim. Ben de bu duygularla sahada mücadele ettim. Umuyorum bunda bir nebze de olsa başarılı olmuşumdur. Sizleri asla unutmayacağım, her zaman kalbimde olacaksınız."

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