Stackhowiak'tan ayrılık itirafı
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor ile sözleşmesini feshederek takımdan ayrılan Adam Stackhowiak, yaptığı açıklamada geçmiş dönemdeki alacaklarınin ödenmemesinden dolayı Denizlispor'dan ayrıldığını söyledi. Polonyalı futbolcu ayrıca kariyerinin en unutulmaz 2 yılını Denizli ekibinde yaşadığını belirtti.
Yukatel Denizlispor ile olan sözleşmesini 22 Nisan'da tek taraflı olarak fesheden Stackhowiak, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Kariyerinin en unutulmaz 2 yılını Denizlispor'da geçirdiğini, lige ara verilen süreçte takıma zarar vermemek için ayrılma kararı aldığını bildiren Stackhowiak, "Öncelikle Türk halkının ramazan ayını kutlarım. Son günlerde kontratımı feshetmemden dolayı bazı haberleri görünce bu açıklamayı yapma gereği duydum. Denizlispor'un açıkladığı gibi ödenmemiş iki aylık maaşımı öne sürüp fırsatçılık yapıp sözleşmemi feshetmedim. Ocak, şubat, mart ayı maaşlarımı alamadığımdan dolayı yasal hakkımı kullanarak 15 günlük bir ihtar çektim ve bu süre içerisinde ödeme yapılmadığından dolayı fesih hakkını elde ettim." dedi.
Yeşil-siyahlı takımın formasını onurla taşıdığını belirten Stackhowiak, şöyle devam etti:
"Ben geçen sezon altı ay maaş alamadığımda da ayrılabilirdim ama yapmadım. Kariyerimin hiçbir döneminde fesih hakkı kazanmak için ihtarname çekmemiş biri olarak bunu ne yazık ki yapmak durumunda kaldım. Taraftarın şampiyonluğa giden zorlu yolda ve Süper Lig mücadelemizde desteklerini ve sevgilerini hep hissettim. Ben de bu duygularla sahada mücadele ettim. Umuyorum bunda bir nebze de olsa başarılı olmuşumdur. Sizleri asla unutmayacağım, her zaman kalbimde olacaksınız."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...