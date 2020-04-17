17 Nisan 2020, Cuma

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Onazi çim sahayı biçti

Onazi çim sahayı biçti
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Giriş Tarihi: 17.04.2020

Süper Lig'de Yukatel Denizlispor'un Nijeryalısı Ogenyi Onazi, koronavirüs nedeniyle maçlara ara verilmesinin ardından boş durmuyor. Bireysel çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Onazi, Haluk Ulusoy Tesisleri'ne gelerek sahanın çimlerini biçti.

Süper Lig'de Yukatel Denizlispor'un Nijeryalısı Ogenyi Onazi, koronavirüs nedeniyle maçlara ara verilmesinin ardından boş durmuyor. Bireysel çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Onazi, Haluk Ulusoy Tesisleri'ne gelerek sahanın çimlerini biçti. Onazi, "Karantinada 5'inci iş günüm. sahasını hazırlıyorum. Çünkü oynamayı özlüyorum" dedi. Onazi, Horozlar'da 6 maçta forma giyip 1 asist yapmayı başardı.
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