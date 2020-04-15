15 Nisan 2020, Çarşamba
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Özgür Çek tam isabet
Denizli'de devre arasında takıma katılan 4 oyuncudan en fazla süre alan isim Özgür Çek oldu.
Denizli'de devre arasında takıma katılan 4 oyuncudan en fazla süre alan isim Özgür Çek oldu. 7 maçta 423 dakika sahada kalarak yeniler arasında en çok forma giyen isim oldu. Tecrübeli futbolcuyu, 6 maçta 259 dakika görev alan Onazi takip etti. Ben Youssef 180, Muhammet Özkal ise 31 dakika şans buldu.
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