17 Nisan 2020, Cuma

DENİZLİSPOR

Denizlisporlu İsmail Aissati'yi Twente istiyor!

Tecrübeli oyuncunun yeni adresi belli oldu!
DENİZLİSPOR
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Güncelleme Tarihi: 17.04.2020 Giriş Tarihi: 17.04.2020

ekiplerinden 'da forma giyen İsmail Aissati, sezon sonunda 'ya gidiyor... 31 yaşındaki oyuncu için 'nin teklif yapacağı ileri sürüldü.

ekiplerinden 'un orta saha oyuncusu İsmail Aissati'nin sezon sonunda 'ya döneceği ileri sürüldü. Yeşil-siyahlılarla 1 yıl daha mukavelesi bulunan Faslı futbolcunun eski kulübü ile flört halinde olduğu vurgulandı. Hollanda kulübü yetkilerinin de Aissati'yi çok istediği ve en kısa zamanda Denizlisporlu kurmaylara resmi teklif sunacağı vurgulandı. Aissati'nin de futbola başladığı Hollanda'ya dönmeyi çok istediği açıklandı. Bu ülkede PSV Eindhoven, Ajax, Twente ve Vitesse ekiplerinde görev yapan deneyimli oyuncu ardından Antalyaspor'a gelerek Türkiye macerasına başlamıştı. Son 2.5 sezondur Denizlispor forması giyen Aissati, bu sezon Süper Lig'de 25 maça çıkıp 5 asist yaptı.

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