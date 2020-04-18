18 Nisan 2020, Cumartesi
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Aissati’ye Twente talip
Denizli ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan İsmail Aissati, Hollanda’ya geri dönebilir.
Denizlisporlu İsmail Aissati'nin sezon sonunda Hollanda'ya döneceği ileri sürüldü. Yeşilsiyahlılarla 1 yıl daha mukavelesi bulunan Faslı orta sahanın eski kulübü Twente ile flört halinde olduğu öğrenildi. Hollanda kulübü yetkilerinin de 31 yaşındaki kanat oyuncusunu çok istediği ve en kısa zamanda Denizlisporlu kurmaylara resmi teklif sunacağı vurgulandı. Aissati'nin de futbola başladığı Hollanda'ya dönmeyi çok istediği açıklandı. PSV, Ajax, Twente ve Vitesse ekiplerinde görev yapan deneyimli oyuncu, Türkiye serüvenine Antalya ile başlamıştı. Son 2.5 sezondur Denizli forması giyen Aissati, bu yıl ligde 25 maça çıkıp 5 asist yaptı. Aissati'nin güncel piyasa değeri 600 bin euro gözüküyor.
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