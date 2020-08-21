21 Ağustos 2020, Cuma

DENİZLİSPOR

Hugo Rodallega 1 yıl daha Denizlispor'da!

Anlaşmayı duyurdular! Rodallega...
DENİZLİSPOR
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Giriş Tarihi: 21.08.2020

ekiplerinden , sözleşmesi sona eren golcü oyuncuları ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

Cemil Usta Sezonunu 35 puanda 14. sırada bitiren , sözleşmesi sona eren ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

35 yaşındaki forvet, gelecek sezon da Horozlar'ın formasını giyecek.

Rodallega, geçtiğimiz sezon Ege ekibinde 32 karşılaşmaya çıkarken 6 gol attı ve 1 asist yaptı.

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