Bülent Uygun: Küme düşme kalksın
Süper Lig ekiplerinden Denizlispor'da teknik direktör Bülent Uygun, TFF'Ye çağrıda bulundu. Uygun, “Bu sezon Süper Lig’de küme düşme uygulaması kalkmalı. 4 takım alttan çıkarsa seneye 22 takım olur. Bir sonraki yıl 5 takım düşer 3 takım çıkar ligler 20’li olur.” dedi.
Denizlispor Teknik Direktörü koronavirüs nedeniyle ertelenen ligler ve Türk futbolu hakkında ajansspor.com'dan Salim Manav'a konuştu. Bu sezon küme düşme uygulamasının kalkmasını söyleyen tecrübeli teknik adam, "Bu olağanüstü sezonda futbol sezonunun değerlendirmesinde şampiyonun kim olduğundan ziyade düşmenin olmaması gerekir. 4 takım alttan çıkarsa 22 takım olur, seneye 5 takım düşer 3 takım çıkar 20'li ligler olur" diye konuştu. Böylece Türk sporcuların daha çok oynayarak gelişim kaydedeceğini belirten Uygun yabancı sayısının da kademeli olarak 10 veya 8'e düşebileceğini de söyledi. Koronavirüs nedeniyle sporcuların psikolojik olarak zorlanacağına dikkat çeken Bülent Uygun, "Mental antrenmanlar yapmalıyız. Sporcuların psikoloji ve beslenmelerini tekrardan gözden geçirerek idmanlar yapmalıyız. Şu an sporcular tarafından evlerde yapılan antrenmanlar branşa özgü atletik performansları karşılayan bir antrenman metotları değildir. Vücut endeksini korumaya yönelik, sağlıklı yaşamanın unsurlarını yerine getirdiğimiz antrenman metotlarıdır" yorumunu yaptı. Uygun, altyapı antrenörlerinin maaşının da TFF tarafından ödenmesini de önerdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...