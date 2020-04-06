06 Nisan 2020, Pazartesi
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Estupinan müjdesi
Denizli, Guimaraes’ten kiralanan Oscar Estupinan’ı kadroda tutmak istiyor.
Dünyayı saran corona virüsü salgını yüzünden maçların ertelenmesiyle çalışmalarını evden sürdüren Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor'da yönetim, golcü Oscar Estupinan'ın bonservisini alabilmek için harekete geçti. Teknik direktör Bülent Uygun'un yeni sezonda Kolombiyalı oyuncuyu mutlaka kadroda görmek istediği öğrenildi. Bonservisi Portekiz'in Vitoria Guimaraes takımında bulunan 23 yaşındaki futbolcunun da Denizlispor'da kalmaktan yana tavır sergilediği belirtildi. Yönetimin ise en kısa sürede transferi netleştirmesi ve Estupinan ile sözleşme yenilemesi bekleniyor. Özellikle Bülent Uygun'un göreve gelmesiyle daha fazla süre almaya başlayan Estupinan, yeşilsiyahlı formayla 20 Süper Lig ve 5 Ziraat Türkiye Kupası müsabakasına çıktı. Kupada 7 gol atan Kolombiyalı, ligde ise 4 kez fileleri sarstı. Estupinan, Bülent Uygun döneminde vatandaşı Hugo Rodallega ile birlikte iyi bir ikili oluşturdu.
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