Denizlispor'da kale emin ellerde
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un kalecisi Adam Stackhowiak bu sezon 26 maçın tamamında 90 dakika kaleyi korudu.
Polonyalı file bekçisi sezonun ilk haftalarında üst üste 3 maçta penaltı kurtararak takımın kahramanı da oldu. İlk hafta 2-0 kazanılan Galatasaray maçında Selçuk İnan'ın penaltısını çıkaran Stackhowiak, ertesi hafta Antalyasporlu Aatıf'a gol izni vermedi. Denizlispor, Antalyaspor'u da 2-0 yendi.
Deneyimli eldiven 3. haftada ise bu kez Göztepe müsabakasında sahne aldı. Soner Aydoğdu'nun penaltısını kurtaran Stackhowiak, takımının İzmir deplasmanından 1 puanla dönmesini sağladı. Birçok maçta yaptığı kurtarışlarla yeşil-siyahlıları ipten alan 33 yaşındaki eldiven, bu sezon çalıştığı teknik direktörler Yücel İldiz, Mehmet Özdilek ve Bülent Uygun'un vazgeçilmezleri arasına adını yazdırdı. Stackhowiak, geçen sezon da Denizlispor'da 1. Lig'de şampiyonluk yaşamıştı.
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