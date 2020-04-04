04 Nisan 2020, Cumartesi

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Denizlispor'da kale emin ellerde

Denizlispor'da kale emin ellerde
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Giriş Tarihi: 04.04.2020

ekiplerinden 'un kalecisi Adam Stackhowiak bu sezon 26 maçın tamamında 90 dakika kaleyi korudu.

Polonyalı file bekçisi sezonun ilk haftalarında üst üste 3 maçta penaltı kurtararak takımın kahramanı da oldu. İlk hafta 2-0 kazanılan maçında 'ın penaltısını çıkaran Stackhowiak, ertesi hafta Antalyasporlu Aatıf'a gol izni vermedi. Denizlispor, Antalyaspor'u da 2-0 yendi.

Deneyimli eldiven 3. haftada ise bu kez müsabakasında sahne aldı. 'nun penaltısını kurtaran Stackhowiak, takımının İzmir deplasmanından 1 puanla dönmesini sağladı. Birçok maçta yaptığı kurtarışlarla yeşil-siyahlıları ipten alan 33 yaşındaki eldiven, bu sezon çalıştığı teknik direktörler , ve 'un vazgeçilmezleri arasına adını yazdırdı. Stackhowiak, geçen sezon da Denizlispor'da 1. Lig'de şampiyonluk yaşamıştı.

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