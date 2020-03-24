24 Mart 2020, Salı

DENİZLİSPOR

Denizlispor Başkanı Çetin: Takımda herhangi bir sağlık sorunu yok

Çetin: Takımda herhangi bir sağlık sorunu yok
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Giriş Tarihi: 24.03.2020

'de sezona koronavirüs salgını yüzünden verilen arada gelişmeleri bekleyen 'da Başkan , takımda herhangi bir sağlık sorununa rastlamadıklarını söyledi.

Tüm müsabakaların ertelenmesinin ardından perşembe günü Haluk Ulusoy Tesisleri'nde yeniden çalışmalara başlayacakları bilgisini veren Çetin, "Sağlık her şeyden önce gelir, lig daha sonra da oynanabilir" diye konuştu.

Vatandaşlara evde kalmaları yönünde çağrı yapan , "Şu an takım olarak hiçbir sorunumuz bulunmuyor. Perşembe günü takımımız çalışmalarına başlayacak. Teknik heyetimizin oluşturacağı antrenman programı dahilinde hazırlıklarımız sürecek. Bizim asıl istediğimiz bütün takımlar gibi ligin oynanması. Ancak şu an herkes tedbirli olacak. Biz de her türlü kural ve tavsiyeye uyacağız" açıklamasını yaptı.

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