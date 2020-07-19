19 Temmuz 2020, Pazar

SÜPER LİG

Alanyaspor 1-0 Denizlispor | MAÇ SONUCU

Alanyaspor'dan Avrupa yolunda kritik galibiyet!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 19.07.2020 Giriş Tarihi: 19.07.2020

'in 33. haftasında ile düşme hattından kurtulmak isteyen Denizlispor karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşmayı Aytemiz Alanyaspor 1-0 kazandı.

'in 33. haftasında küme düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Denizlispor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Alanyaspor mücadeleyi 1-0 kazandı.

Alanyaspor'un tek golü 90+5. dakikada Onur Bulut attı. Bu sonuçla 54 puanla 6. sırada yer aldı. Denizlispor ise 35 puanla 13. sırada yer aldı.

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