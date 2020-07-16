16 Temmuz 2020, Perşembe

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Denizlispor Alanyaspor maçına hazırlanıyor

Denizlispor Alanyaspor maçına hazırlanıyor
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Giriş Tarihi: 16.07.2020

Yukatel Denizlispor, Süper Lig Cemil Usta Sezonu 33. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Aytemiz maçının hazırlıklarına yaptığı antrenman ile devam etti.

Yeşil-siyahlı takım 19 Temmuz 2020 Pazar günü 21.00'de ile Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşılaşacak. Denizlispor, antrenman çalışmalarını Teknik Direktör Levent Kartop yönetiminde, Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Isınma hareketleri ile başlayan idman, koşu ve hendek atlama çalışmaları ile devam etti. Antrenman pas çalışmaları ve top kapma ile devam etti. Takımda kaleci 'dan başka eksik olmadığı belirtildi.

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