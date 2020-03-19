Bülent Uygun'dan Sivasspor'a gözdağı

Süper Lig’de son 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak iyi gidişatını sürdüren Denizli, deplasmandaki Sivas maçına moralli bir şekilde hazırlanıyor. Sivas karşısında iddialı olduklarını vurgulayan Teknik Direktör Bülent Uygun, bu maçın kendisi için özel bir karşılaşma olduğunu hatırlattı.

Uygun, "Yıllar sonra Sivas'a ilk kez gideceğim. 7- 8 yılım orada geçti. Kayyuma devredilmiş bir kulübü devralmıştık. Anadolu'da futbol ateşini yaktığımız yerdi. Futbol adına bütün bireysel yeteneklerimizi sergileyip 3 puan için elimizden geleni yapacağız. 3 puanla dönmek istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

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