19 Mart 2020, Perşembe

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Bülent Uygun'dan Sivasspor'a gözdağı

Bülent Uygun'dan Sivasspor'a gözdağı
DENİZLİSPOR
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Giriş Tarihi: 19.03.2020

Süper Lig’de son 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak iyi gidişatını sürdüren , deplasmandaki maçına moralli bir şekilde hazırlanıyor. Sivas karşısında iddialı olduklarını vurgulayan , bu maçın kendisi için özel bir karşılaşma olduğunu hatırlattı.

Uygun, "Yıllar sonra 'a ilk kez gideceğim. 7- 8 yılım orada geçti. devredilmiş bir kulübü devralmıştık. Anadolu'da ateşini yaktığımız yerdi. Futbol adına bütün bireysel yeteneklerimizi sergileyip 3 puan için elimizden geleni yapacağız. 3 puanla dönmek istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

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