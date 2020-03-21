21 Mart 2020, Cumartesi

DENİZLİSPOR

Denizlispor’da 4 gün izin

Denizlispor’da 4 gün izin
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Giriş Tarihi: 21.03.2020

Liglerin ertelenmesinin ardından Denizlispor'da teknik heyet tarafından futbolculara 4 gün izin verildi. Yerli ve yabancı oyunculara yurt dışına çıkmamaları gerektiği tebliğ edildi.

Liglerin ertelenmesinin ardından Denizlispor'da teknik heyet tarafından futbolculara 4 gün izin verildi. Yerli ve yabancı oyunculara yurt dışına çıkmamaları gerektiği tebliğ edildi. Sakat oyuncuların tesislere gelip bireysel olarak tedavi ve çalışmalarını gerçekleştirebilecekleri aktarıldı.

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