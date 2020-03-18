18 Mart 2020, Çarşamba

DENİZLİSPOR

Yukatel Denizlispor 7 eksikle çalıştı

Yukatel Denizlispor 7 eksikle çalıştı
DENİZLİSPOR
Giriş Tarihi: 18.03.2020

’in 27. haftasında Sivasspor’a konuk olacak ’da hazırlıklar devam ediyor. Yeşil siyahlı ekip bugünkü idmanı 7 oyuncusundan mahrum olarak gerçekleştirdi.

, 'in kuvvetli ekiplerinden Sivasspor'a karşı oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti. Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanı Teknik Direktör Bülent Uygun yakından takip etti. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman koşu ve pas çalışmalarıyla son buldu.

Denizlispor sakatlıkları bulunan , Madou Barrow, Zakarya Bergdich, , Hadi Sacko, Ben Youssef ve Kibong Mbamba olmak üzere 7 futbolcusundan yoksun çalıştı.

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