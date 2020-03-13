13 Mart 2020, Cuma

DENİZLİSPOR

Denizlispor evinde Gençlerbirliği ile oynayacak

Denizlispor evinde Gençlerbirliği ile oynayacak
DENİZLİSPOR
Giriş Tarihi: 13.03.2020

'de son iki haftada BTC Türk 'u yenip, deplasmanda ile berabere kalan yarın sahasında ile karşı karşıya gelecek. Atatürk Stadı'nda Çakır'ın düdük çalacağı müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Karşılaşma koronavirüse karşı alınan önlemler nedeniyle seyircisiz oynanacak. Ev sahibi Denizlispor'da kart cezalısı Murawski'nin yanı sıra sakatlıkları süren Mbamba, Sackey, Sacko, Ben Youssef, Bergdich ve Lopes mücadelede forma giyemeyecek.

Teknik direktör , son maçlarda iyi bir futbol ortaya koyduklarını ve başarılı sonuçlar aldıklarını söyledi. Deneyimli teknik adam, 'ni de yeneceklerini iddia ederek, "Önemli eksiklerimiz bulunuyor. Formayı vereceğimiz futbolcularımıza inancımız tam. Taraftarımızın desteğini alamayacağız ama 3 puan için en iyi şekilde mücadelemizi ortaya koyacağız. Denizlispor takımı hak ettiği yerlere gelecektir" yorumunu yaptı.
sezonun ilk yarısında Eryaman Stadı'nda oynanan maçta rakibini 2-0 yenmişti.

Denizlispor'un muhtemel on biri ise şöyle;

Stackhowiak - Zeki, Mustafa, Oğuz, Olcay, Onazi, Aissati, Recep, Barrow, Estupinan, Rodallega

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