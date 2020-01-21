21 Ocak 2020, Salı

DENİZLİSPOR

Denizlispor’da Burak Çalık ile yollar ayrıldı

Denizlispor’da Burak Çalık ile yollar ayrıldı
DENİZLİSPOR
Giriş Tarihi: 21.01.2020

ekiplerinden Denizlispor’da devre arasından bu yana kadro dışı bırakılan ile yolların ayrıldığı belirtildi. Denizlispor Kulüp Yönetiminden konu ile ilgili yapılan açıklamada oyuncuya verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür edilerek şu ifadelere yer verildi:

"Takımımız oyuncularından 'la yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı anlaşılarak yolların ayrılmasına karar verilmiştir. Oyuncuya kulübümüze bugüne kadar verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşamında başarılar dileriz."

Öte yandan, tecrübeli futbolcu Burak Çalık'ın 2. Lig takımlarından ile görüştüğü öğrenildi.

Denizlispor'da Trabzonspor hazırlıkları haberin devamı

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