21 Ocak 2020, Salı
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Denizlispor’da Burak Çalık ile yollar ayrıldı
Giriş Tarihi: 21.01.2020
Süper Lig ekiplerinden Denizlispor’da devre arasından bu yana kadro dışı bırakılan Burak Çalık ile yolların ayrıldığı belirtildi. Denizlispor Kulüp Yönetiminden konu ile ilgili yapılan açıklamada oyuncuya verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür edilerek şu ifadelere yer verildi:
"Takımımız oyuncularından Burak Çalık'la yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı anlaşılarak yolların ayrılmasına karar verilmiştir. Oyuncuya kulübümüze bugüne kadar verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşamında başarılar dileriz."
Öte yandan, tecrübeli futbolcu Burak Çalık'ın 2. Lig takımlarından Samsunspor ile görüştüğü öğrenildi.
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