Denizlispor 15 yıldır Fenerbahçe galibiyetine hasret
Süper Lig ekiplerinden Denizlispor 15 yıllık Fenerbahçe galibiyeti hasretine son vermek istiyor. Son olarak 18 Mart 2005'de kazanan yeşil-siyahlı ekip o tarihten bu yana rakibini yenemedi.
Süper Lig'de 8 maçlık galibiyet hasretine geçen hafta BtcTurk Yeni Malatyaspor'u yenerek son verip moral bulan Yukatel Denizlispor, yarın Fenerbahçe deplasmanına rakibinin bileğini 15 yıl sonra ilk kez bükme hedefiyle çıkacak.
Yeşil-siyahlı ekip, Ülker Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak maçı kazandığı takdirde sarı-lacivertliler önünde 2004-2005 sezonundan sonraki ilk galibiyetini alacak. Fenerbahçe'yi son olarak 18 Mart 2005'te Denizli'de oynanan karşılaşmada 2-0 yenen Denizlispor, o tarihten bu yana rakibi karşısında 3 puanı bir arada göremedi. Denizlispor, Fenerbahçe ile oynadığı son 7 lig maçını da kaybetti. Fenerbahçe'yle 2005-2006 sezonunun son maçında evinde 1-1 berabere kalıp rakibini şampiyonluktan eden Denizli, 2006-2007 sezonundaki iki maçtan da birer puanla ayrıldı. Yeşil-siyahlılar, 2007-2010 yılları arasındaki 6 lig maçında ise sarı-lacivertlilere yenilmekten kurtulamadı. İki takım arasında bu sezon ilk yarıda 9 yıl aradan sonra Denizli'de oynanan lig maçını sarı-lacivertliler 2-1 kazanmıştı. Eksiklerin çokluğu nedeniyle sıkıntılı olan Denizlispor'da sakatlıkları süren Bergdich, Mbamba, Lopes, Sackey ve Sacko yarın forma giyemeyecek. Aissati'nin durumu ise maç saatinde belli olacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...