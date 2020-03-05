Denizlispor'u sakatlar vurdu
Denizlispor, Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı maç öncesi sakatlıkların fazla olması teknik ekibin canını sıktı. Yeşil-siyahlılarda 6 futbolcu Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek.
Süper Lig'de BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup edip kara bulutları dağıtan Yukatel Denizlispor, deplasmanda oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi sakatlık kabusuyla boğuşuyor.
Yeşil-siyahlılarda 6 futbolcunun Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyeceği açıklandı. Ege ekibinde daha önce de sakatlıkları olan Zakarya Bergdich, Tiago Lopes ve Kibong Mbamba'nın tedavilerine devam edilirken, İsmail Aissati, Hadi Sacko ve Isaac Sackey'in de kervana katılması teknik ekibin canını sıktı. Özellikle Sacko'nun adalesindeki yırtık yüzünden 2 ya da 3 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Aissati ve Sackey'in de Kadıköy'de forma giymesinin çok düşük ihtimal olduğu ifade edildi. Alternatif arayışlarına başlayan teknik direktör Bülent Uygun'un takımla yaptığı toplantıda, "Zorlu bir süreci geride bıraktık. Kime görev verirsem vereyim, herkes formasının değerini bilerek oynayacaktır. Hepinize güvenim tam. Fenerbahçe karşısında da iyi futbol oynayıp evimize güzel bir skorla döneceğimize inanıyorum" dediği vurgulandı.
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