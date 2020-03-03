03 Mart 2020, Salı

DENİZLİSPOR

Yukatel Denizlispor 3 eksikle çalıştı

Denizlispor'da 3 eksik!
DENİZLİSPOR
Giriş Tarihi: 03.03.2020

Denizlispor gelecek hafta oynayacağı maçına 3 eksikle çalıştı. Tedavileri devam eden , ve fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

Denizlispor, 'in 25. haftasında konuk olacağı maçı hazırlıklarına devam etti.

Süper Lig'in Ege temsilcisi Denizlispor, cumartesi günü konuk olacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarına Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde, Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan idman, dayanıklılık çalışmasının ardından gerçekleştirilen taktik çalışmalarıyla yaklaşık 1 saat sürdü. Öte yandan Denizlispor'da tedavileri devam eden , ve fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

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