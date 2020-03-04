04 Mart 2020, Çarşamba

DENİZLİSPOR

Bülent Uygun: Taraftarlarımızın desteğini bekliyoruz

Bülent Uygun: Taraftarlarımızın desteğini bekliyoruz
DENİZLİSPOR
Giriş Tarihi: 04.03.2020

8 maç sonra galibiyet hasretine Türk karşısında son veren 'da takımın düşme gibi bir durumu olmadığını söyledi.

Süper Lig'de geçen hafta evinde Türk 'u 2-0 yenerek 8 maç aradan sonra kazanan 'da teknik direktör , düşme korkusu yaşamadıklarını söyledi.

Yaklaşık 2 hafta önce 'in yerine göreve getirilen Uygun, "Sezon sonu ligi 10'ncu sıralarda bitireceğimizi ön görüyorum. Ligde kalma tabanı 37 puan. Alttaki takımlarla üstteki takımların birbirleriyle kıyasıya yarıştığı bir sezon geçiriyoruz. Kalan haftalar ligin daha zorlu bir sürece gireceğini bize gösteriyor. Ancak takımımızın ligden düşme tehlikesi de bulunmuyor" diye konuştu.

Bülent Uygun, sezon boyuncu mutlaka puan kayıplarının yaşanacağını da söyledi. Deneyimli teknik adam, "Bizler burada hizmetkarız. Bütünleşmemiz lazım. Taraftarlarımızın desteğini bekliyoruz. Birlikten güç doğar. Bize her zaman sevgi göstersinler, ilgilerini kesmesinler" dedi. İlk maçı olan sınavından yenik ayrıldığını ve hayal kırıklığı yaşadığını sözlerine ekleyen Uygun, "Malatyaspor karşılaşmasıyla toparlandık. Eksiklerimiz var, sakatlarımız var. Ama her şeye rağmen mücadele ederek, üstüne koyarak iyi şeyler yapacağız. İleride şampiyonluk bile yaşayabiliriz. Önümüzde maçı var, oradan da iyi bir netice ile dönmek istiyoruz" yorumunu yaptı.

Denizlispor'da 3 eksik! haberin devamı
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DENİZLİSPOR HABERLERİ
Yukatel Denizlispor'da hedef ilk 10! Yukatel Denizlispor'da hedef ilk 10!
Denizlispor'da 3 eksik! Denizlispor'da 3 eksik!
Bu şanlı bayrak için her şeyi yapmaya değer "Bu şanlı bayrak için her şeyi yapmaya değer"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör