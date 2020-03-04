Bülent Uygun: Taraftarlarımızın desteğini bekliyoruz
Süper Ligde 8 maç sonra galibiyet hasretine BTC Türk Yeni Malatyaspor karşısında son veren Yukatel Denizlispor'da Bülent Uygun takımın düşme gibi bir durumu olmadığını söyledi.
Süper Lig'de geçen hafta evinde BTC Türk Yeni Malatyaspor'u 2-0 yenerek 8 maç aradan sonra kazanan Yukatel Denizlispor'da teknik direktör Bülent Uygun, düşme korkusu yaşamadıklarını söyledi.
Yaklaşık 2 hafta önce Mehmet Özdilek'in yerine göreve getirilen Uygun, "Sezon sonu ligi 10'ncu sıralarda bitireceğimizi ön görüyorum. Ligde kalma tabanı 37 puan. Alttaki takımlarla üstteki takımların birbirleriyle kıyasıya yarıştığı bir sezon geçiriyoruz. Kalan haftalar ligin daha zorlu bir sürece gireceğini bize gösteriyor. Ancak takımımızın ligden düşme tehlikesi de bulunmuyor" diye konuştu.
Bülent Uygun, sezon boyuncu mutlaka puan kayıplarının yaşanacağını da söyledi. Deneyimli teknik adam, "Bizler burada hizmetkarız. Bütünleşmemiz lazım. Taraftarlarımızın desteğini bekliyoruz. Birlikten güç doğar. Bize her zaman sevgi göstersinler, ilgilerini kesmesinler" dedi. İlk maçı olan Kasımpaşa sınavından yenik ayrıldığını ve hayal kırıklığı yaşadığını sözlerine ekleyen Uygun, "Malatyaspor karşılaşmasıyla toparlandık. Eksiklerimiz var, sakatlarımız var. Ama her şeye rağmen mücadele ederek, üstüne koyarak iyi şeyler yapacağız. İleride şampiyonluk bile yaşayabiliriz. Önümüzde Fenerbahçe maçı var, oradan da iyi bir netice ile dönmek istiyoruz" yorumunu yaptı.
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