15 Şubat 2020, Cumartesi
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Denizlispor'da Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı
Güncelleme Tarihi: 15.02.2020 Giriş Tarihi: 15.02.2020
Süper Lig'in 22. haftasında Denizlispor sahasında ağırladığı Kayserispor’a tek golle mağlup olarak sahadan 1-0 yenik ayrıldı. Yeşil-siyahlı ekip aldığı bu mağlubiyetle galibiyet hasretini 7 maça çıkardı. Takımın kötü gidişatında ise yönetim faturayı Mehmet Özdilek’e kesti ve yollarını ayırdı. Maçın hemen ardından olağanüstü toplanan yönetim, Mehmet Özdilek ile karşılıklı anlaşma sonucu yolları ayırdı.
Alınan karar ise kamuoyuna, "Kulübümüz teknik direktör Mehmet Özdilek ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak anlaşmaya vararak sona erdirmiştir. Kulübümüze verdiği hizmetler için Mehmet Özdilek ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" şeklinde duyuruldu.
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