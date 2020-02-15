15 Şubat 2020, Cumartesi

DENİZLİSPOR

Denizlispor'da Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı

Süper Lig'de flaş ayrılık
DENİZLİSPOR
Güncelleme Tarihi: 15.02.2020 Giriş Tarihi: 15.02.2020

'in 22. haftasında Denizlispor sahasında ağırladığı Kayserispor’a tek golle mağlup olarak sahadan 1-0 yenik ayrıldı. Yeşil-siyahlı ekip aldığı bu mağlubiyetle galibiyet hasretini 7 maça çıkardı. Takımın kötü gidişatında ise yönetim faturayı ’e kesti ve yollarını ayırdı. Maçın hemen ardından olağanüstü toplanan yönetim, Mehmet Özdilek ile karşılıklı anlaşma sonucu yolları ayırdı.

Alınan karar ise kamuoyuna, "Kulübümüz teknik direktör Mehmet Özdilek ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak anlaşmaya vararak sona erdirmiştir. Kulübümüze verdiği hizmetler için Mehmet Özdilek ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" şeklinde duyuruldu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DENİZLİSPOR HABERLERİ
Kayserispor galibiyet hasretine son verdi Kayserispor galibiyet hasretine son verdi
Denizlispor ile Kayserispor 20. randevuda Denizlispor ile Kayserispor 20. randevuda
Denizlispor Kayserispor maçına hazır Denizlispor Kayserispor maçına hazır
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör