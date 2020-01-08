08 Ocak 2020, Çarşamba

DENİZLİSPOR

Gönlümüz Fırtına ile

Gönlümüz Fırtına ile
DENİZLİSPOR
Giriş Tarihi: 08.01.2020

Karadeniz devinin eski futbolcusu Zeki Yavru, Denizlispor'un Antalya kampında şampiyonluk yarışını değerlendirdi.

Karadeniz devinin eski futbolcusu Zeki Yavru, Denizlispor'un Antalya kampında şampiyonluk yarışını değerlendirdi. Yavru, "Biz Trabzonlu olduğumuz için bizim gönlümüzde tabii ki var. İnşallah Trabzonspor bu yıl şampiyonluk yarışında ipi göğüsler" dedi.
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