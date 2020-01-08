08 Ocak 2020, Çarşamba

DENİZLİSPOR

Yukatel Denizlispor Oğuz Yılmaz ile anlaştı

Denizlispor Oğuz Yılmaz ile anlaştı
DENİZLİSPOR
Giriş Tarihi: 08.01.2020

’da geçtiğimiz hafta süresiz bırakıldığı açıklanan ile maddi koşullarda anlaşıldığı ve oyuncunun Antalya kampına katıldığı kaydedildi.

Yönetim Kurulu imzası ile geçtiğimiz hafta yapılan yazılı açıklamada, alacakları için 'ye başvuran Mehmet Akyüz, ve Burak Çalık'ın süresiz bırakılarak kendilerine kulüp bulmaları istendiği duyurulmuştu.

Bugün yapılan açıklamada ise bu futbolculardan Oğuz Yılmaz ile anlaşıldığı belirtilerek, "Maddi konularda ihtilaf yaşadığımız Oğuz Yılmaz ile yapılan görüşmeler sonucunda anlaşmaya varılmıştır. Kendisi takımımızın Antalya kampına katılarak takımımız ile çalışmalara başlayacaktır" ifadelerine yer verildi.

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