11 Şubat 2020, Salı

DENİZLİSPOR

Denizlispor Kayserispor hazırlıklarına devam ediyor

Denizlispor'da Kayserispor hazırlıkları sürüyor
DENİZLİSPOR
Giriş Tarihi: 11.02.2020

, 'in 22. haftasında evinde oynayacağı Hes Kablo maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenman ile devam etti.

Teknik Direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. İdman taktik çalışmanın ardından gerçekleşen çift kale maç ile sona erdi.

Tedavileri süren Tiago Lopes ve Onazi fizyoterapist eşliğinde özel çalışma gerçekleştirdi.

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