10 Şubat 2020, Pazartesi

DENİZLİSPOR

Yukatel Denizlispor Hes Kablo Kayserispor hazırlıklarına başladı

Denizlispor Kayserispor hazırlıklarına başladı
DENİZLİSPOR
Giriş Tarihi: 10.02.2020

, 'in 22. haftasında 15 Şubat Cumartesi günü ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör yönetiminde Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda İttifak Holding Konyaspor maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular, koşunun ardından dar alanda pas çalışması gerçekleştirdi.

Tedavileri devam eden Tiago Lopes ve Ogenyi Onazi idmana katılmadı.

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