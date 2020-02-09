Yukatel Denizlispor 6 haftadır kazanamıyor
Süper Lig'in 21. haftasında konuk olduğu İttifak Holding Konyaspor'la golsüz berabere kalan Yukatel Denizlispor, ligde çıktığı son 6 maçta 3 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.
Ligde son galibiyetini 15. haftada Trabzonspor deplasmanında 2-1'lik skorla alan yeşil-siyahlı ekip, Aytemiz Alanyaspor'a 5-1 yenildikten sonra ilk devrenin son maçında MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı. İkinci yarıya 2-1'lik Galatasaray mağlubiyetiyle başlayan Yukatel Denizlispor, Antalyaspor'a 3-0 yenildikten sonra Göztepe maçında 1-1, dün de İttifak Holding Konyaspor maçında 0-0'lık beraberlik aldı.
Ligde 21. haftayı 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 24 puanda geçen yeşil-siyahlı ekip, 21 gol attı, kalesinde 29 gol gördü.
Yeşil-siyahlı ekip, 22. hafta mücadelesinde 15 Şubat Cumartesi günü Hes Kablo Kayserispor'u ağırlayacak.
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