07 Şubat 2020, Cuma

DENİZLİSPOR

Sacko müjdesi

Sacko müjdesi
DENİZLİSPOR
Giriş Tarihi: 07.02.2020

 Lig'de galibiyete hasret kalan Denizlispor'da Hadi Sacko'nun iyileşmesi teknik heyetin yüzünü biraz olsun güldürdü.

Lig'de galibiyete hasret kalan Denizlispor'da Hadi Sacko'nun iyileşmesi teknik heyetin yüzünü biraz olsun güldürdü. Yeşil-siyahlıların antrenmanına sakatlıkları süren Thiago Lopes ve Ogenyi Onazi katılmazken, sakatlığı düzelen Hadi Sacko ise takımla beraber çalışmalara başladı. Malili kanat oyuncusu, 20 maçta 3'er gol ve asist yaptı.

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