Sacko müjdesi

Süper Lig'de galibiyete hasret kalan Denizlispor'da Hadi Sacko'nun iyileşmesi teknik heyetin yüzünü biraz olsun güldürdü.

Süper Lig'de galibiyete hasret kalan Denizlispor'da Hadi Sacko'nun iyileşmesi teknik heyetin yüzünü biraz olsun güldürdü. Yeşil-siyahlıların antrenmanına sakatlıkları süren Thiago Lopes ve Ogenyi Onazi katılmazken, sakatlığı düzelen Hadi Sacko ise takımla beraber çalışmalara başladı. Malili kanat oyuncusu, 20 maçta 3'er gol ve asist yaptı.