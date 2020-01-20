20 Ocak 2020, Pazartesi

DENİZLİSPOR

Denizlispor Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

Denizlispor'da Trabzonspor hazırlıkları
DENİZLİSPOR
Giriş Tarihi: 20.01.2020

Son 16 Turu rövanş maçında ile karşılaşacak olan Yukatel Denizlispor, bu müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Mehmet Özdilek gözetiminde kulüp tesislerinde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra iki grup halinde çalışmalar devam etti. Yaklaşık 1 saat süren idman, dar alanda yapılan çift kale maç ile sona erdi.

Antrenmana Galatasaray maçında sakatlanarak oyundan çıkan ve hasta olan Barrow katılmadı. Yumlu'nun çekilen MR'ında arka adalesinde kanama tespit edildi ve tedavisine başlandı. Başarılı futbolcu, maçında forma giyemeyecek. Tedavisi devam eden Zakarya Bergdich ise takımdan ayrı olarak çalıştı.

Denizlispor - Trabzonspor mücadelesi 23 Ocak Perşembe günü saat 17.00'de Atatürk Stadı'nda oynanacak. İlk maçta gülen taraf 2-0'lık skorla bordo-mavililer olmuştu.

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