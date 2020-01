Bursa’da sola yeni aday: Kaan Kanak

Transfer çalışmalarını sürdüren Bursaspor, önceliği sol beke verdi. Denizlispor'dan ayrılan Kerem Can Akyüz'le görüşmelerini sürdüren yeşil-beyazlılar, Alanya'da bu sezon istediği şansı bulamayan Kaan Kanak'ı (29) listesine ekledi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Bursaspor, önceliği sol beke verdi. Denizlispor'dan ayrılan Kerem Can Akyüz'le görüşmelerini sürdüren yeşil-beyazlılar, Alanya'da bu sezon istediği şansı bulamayan Kaan Kanak'ı (29) listesine ekledi. Sol bek takviyesini bir an önce bitirmek isteyen Mesut Mestan ve yönetimi ardından kanat ve on numara transferleriyle kadroya son şeklini vermeyi planlıyor.