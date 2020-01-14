14 Ocak 2020, Salı

DENİZLİSPOR

Bursa’da sola yeni aday: Kaan Kanak

Bursa’da sola yeni aday: Kaan Kanak
DENİZLİSPOR
Giriş Tarihi: 14.01.2020

Transfer çalışmalarını sürdüren , önceliği sol beke verdi. Denizlispor'dan ayrılan Kerem Can Akyüz'le görüşmelerini sürdüren yeşil-beyazlılar, Alanya'da bu sezon istediği şansı bulamayan Kaan Kanak'ı (29) listesine ekledi.

Transfer çalışmalarını sürdüren , önceliği sol beke verdi. Denizlispor'dan ayrılan Kerem Can Akyüz'le görüşmelerini sürdüren yeşil-beyazlılar, Alanya'da bu sezon istediği şansı bulamayan Kaan Kanak'ı (29) listesine ekledi. Sol bek takviyesini bir an önce bitirmek isteyen ve yönetimi ardından kanat ve on numara transferleriyle kadroya son şeklini vermeyi planlıyor.

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