10 Ocak 2020, Cuma

DENİZLİSPOR

Denizli’de imzalar yakın

Denizli’de imzalar yakın
DENİZLİSPOR
Giriş Tarihi: 10.01.2020

Denizlispor Başkanı Ali Çetin, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Çetin, "Ara dönemde transfer çok zor. Transfer yapmak için de transfer yapılmaz. Görüştüğümüz yaklaşık 6 futbolcu kardeşimiz var. Bunlardan 2-3 tanesini sonuçlandıracağız" diye konuştu.

Denizlispor Başkanı Ali Çetin, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Çetin, "Ara dönemde transfer çok zor. Transfer yapmak için de transfer yapılmaz. Görüştüğümüz yaklaşık 6 futbolcu kardeşimiz var. Bunlardan 2-3 tanesini sonuçlandıracağız" diye konuştu.

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