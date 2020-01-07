Rota Ndiaye!
İkinci yarıya Antalya'da hazırlanan Denizlispor, transferde Alfred Ndiaye'yi gündemine aldı. Teknik direktör Mehmet Özdilek'in orta sahaya takviye istemesi üzerine harekete geçen yönetimin, 30 yaşındaki futbolcuyla görüşmelere başladığı öğrenildi.
S.Arabistan'da Al Shabab'da forma giyen ve 2022'ye kadar kontratı bulunan Senegalli ön liberonun da Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı bildirildi. Ülkemizde Bursa ve Eskişehir'de oynayan Ndiaye, bu sezon S.Arabistan'da 11 maçta ter döktü.
RODALLEGA'YI BIRAKMAYACAĞIZ
Denizlispor Başkan Yardımcısı Kaan Şanlıkan da transfer çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Şanlıkan, "Genç ve gelecek vadeden futbolcuları almak istiyoruz. Ama direkt takıma katkı verecek 3 oyuncu alacağız. Daha çok orta saha ve defansa transfer yapacağız" bilgisini verdi. Ege ekibinde transferin gözdesi olan Kolombiyalı golcü Rodallega konusunda da konuşan Kaan Şanlıkan, "Rodallega için transfer teklifi gelse bile bırakmayı düşünmüyoruz. Bizim için çok önemli bir oyuncu" dedi.
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