07 Ocak 2020, Salı

DENİZLİSPOR

Veda edecek

Veda edecek
DENİZLİSPOR
Giriş Tarihi: 07.01.2020

Nagatomo'nun sözleşme fesih işlemlerinde sona gelinirken Mariano'nun sözleşme feshi için oyuncunun menajeri İstanbul'a geldi.

Nagatomo'nun sözleşme fesih işlemlerinde sona gelinirken Mariano'nun sözleşme feshi için oyuncunun menajeri İstanbul'a geldi. Bugün de görüşmeler sürecek. Anlaşma sağlanırsa Berezilyalı futbolcu, Florya'ya edecek.
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