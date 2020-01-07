07 Ocak 2020, Salı

DENİZLİSPOR

''Galatasaray maçı zor olacak''

''Galatasaray maçı zor olacak''
DENİZLİSPOR
Giriş Tarihi: 07.01.2020

Denizlispor'un başarılı orta sahası , 2. yarıya G.Saray maçıyla başlayacak olmalarının zorluğuna vurgu yaptı. Niyaz, "Zor fikstürle başlayacağız. Ligi umduğumuz yerde bitirmek istiyoruz. Hedefim bir tık daha yukarı çıkarak, daha iyi yerlerde oynamak" dedi.

Denizlispor'un başarılı orta sahası , 2. yarıya G.Saray maçıyla başlayacak olmalarının zorluğuna vurgu yaptı. Niyaz, "Zor fikstürle başlayacağız. Ligi umduğumuz yerde bitirmek istiyoruz. Hedefim bir tık daha yukarı çıkarak, daha iyi yerlerde oynamak" dedi.

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