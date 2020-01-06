06 Ocak 2020, Pazartesi

DENİZLİSPOR

Denizlispor'da orta sahaya ilk aday N'Diaye

Denizlispor'da orta sahaya ilk aday N'Diaye
DENİZLİSPOR
Giriş Tarihi: 06.01.2020

'in 2'nci yarısına kampında hazırlanan Yukatel Denizlispor, transferde Alfred Ndiaye'yi gündemine aldı. Teknik direktör 'in orta sahaya takviye istemesi üzerine harekete geçen yönetimin 30 yaşındaki futbolcuyla görüşmelere başladığı öğrenildi.

takımlarından Al Shabab'ta forma giyen ve bu kulüple 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Ndiaye'nin 'ye gelmeye sıcak baktığı ifade edildi. Ülkemizde daha önce ve Buraspor formalarını terleten Senegalli, Nancy, Sunderland, , Villarreal, , Wolverhampton ve Malaga'da oynadı.

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