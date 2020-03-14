Denizlispor 1-0 Gençlerbirliği l MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 26. haftasında Denizlispor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Ev sahibi Denizlispor Rodallega'nın golüyle 1-0 kazandı.

Süper Lig'in 26. haftasında Denizlispor ile Gençlerbirliği karşılaştı. Koronavirüs salgını sebebiyle seyircisiz oynanan maçta ev sahibi ekip rakibini 1-0 mağlup ederek puanını 31'e yükseltti ve alt sıralardan uzaklaşma yolunda önemli bir adım attı.

Konuk Gençlerbirliği ise 28 puanla Denizlispor'un bir sıra gerisinde 11. sırada yer aldı.

Yeşil beyazlılara galibiyeti getiren gol Hugo Rodallega'dan geldi.

11'LER

Denizlispor: Adam, Zeki, Mustafa, Oğuz, Olcay, Onazi, Aissati, Recep, Barrow, Rodallega, Oscar.

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ahmet, Halil, Berat, Fabricio, Sessegnon, Sio, Toure, Mats, Candeias, Flavio.

MAÇTAN DAKİKALAR

Karşılaşmanın 2. dakikasında sol kanattan gelişen Gençlerbirliği atağında topla buluşan Halil İbrahim topu arkadaşı Candeias'a verdi. Candeias'ın rakip ceza sahasına yaptığı ortada topu Oğuz Yılmaz uzaklaştırdı.

9. dakikada Aissati'nin pasında topla buluşan Recep Niyaz'ın uzak mesafeden attığı şutta kaleci topu eliyle uzaklaştırdı.

14. dakikada Barrow'un kullandığı köşe vuruşunda kalecinin uzaklaştırmak istediği topla buluşan Rodallega'nın vuruşunda meşin yuvarlak Halil İbrahim Pehlivan'a çarparak kornere çıktı.

36. dakikada Recep Niyaz'ın attığı şutta top az farkla üstten dışarı gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Karşılaşmanın 51. dakikasında Recep Niyaz'ın kaleye şutunda kaleci Nordfeldt topu kornere çeldi. Zeki Yavru'nun köşe vuruşunda altıpasta topa yükselen Rodallega'nın kafa ile vuruşunda ise top, yandan dışarı çıktı.

54. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Onazi'nin sağ kanatta havadan yaptığı pasta Rodallega çizgiye yakın bir noktada gelişine yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-0

64. dakikada sol kanattan Barrow'un pasında topla buluşan Aissati'nin kaleye şutunda meşin yuvarlak kaleciden döndü. Aissati'nin ikinci kez vurduğu top üstten auta gitti.

88. dakikada Candeias'ın köşe vuruşunda topa yükselen Ramos'un kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci kornere çeldi.

Karşılaşma, Yukatel Denizlispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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